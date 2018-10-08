В Нефтяниках жителей травили химией
В сентябре в Советском округе нашего города специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверили воздух на загрязнения в разных районах Омска.
В Кировском, Октябрьском и Центральном округах уровень загрязнений был низкий. В Ленинском округе специалисты нашли в воздухе повышенное содержание хлорида водорода.
Жители городка Нефтяников пострадали больше всего – в первый месяц осени им пришлось дышать фенолом, этилбензолом и хлоридом водорода. Высокое содержание этих трех опасных веществ специалисты зафиксировали в Советском округе.
Добавим, что омичи периодически жалуются на выбросы с марта прошлого года.