В Нефтяниках жителей травили химией

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-08T12:40:46+03:00

За сентябрь там зафиксировали наибольшее количество вредных выбросов

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В сентябре в Советском округе нашего города специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверили воздух на загрязнения в разных районах Омска.

В Кировском, Октябрьском и Центральном округах уровень загрязнений был низкий. В Ленинском округе специалисты нашли в воздухе повышенное содержание хлорида водорода.

Жители городка Нефтяников пострадали больше всего – в первый месяц осени им пришлось дышать фенолом, этилбензолом и хлоридом водорода. Высокое содержание этих трех опасных веществ специалисты зафиксировали в Советском округе.

Добавим, что омичи периодически жалуются на выбросы с марта прошлого года.