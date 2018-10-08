В Омске произошла очередная авария с маршруткой

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-08T11:24:50+03:00

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Серьезная авария произошла в понедельник в центре Омска. «Газель-Некст», которая следовала по маршруту 323, врезалась в столб на улице Гагарина недалеко от здания мэрии. Фото аварии разлетелось по группам с соцсетях. Очевидцы пишут в комментариях, что водитель маршрутки пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

Омичи также сообщают, что пострадавших в аварии нет, и медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас сотрудники дорожной полиции едут на место происшествия.

Отметим, что полтора года назад на этом же месте маршрутка под таким же номером – 323 уже попадала в аварию. Тогда несколько пассажиров обратились за медпомощью.