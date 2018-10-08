Конная полиция ТНТ протестировала Юбилейный мост на прочность

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-08T10:40:01+03:00

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Привыкли к обычным обозначениям парковочных мест? ТНТ разрушил стереотипы и организовал в Омске специальные парковки для конной полиции. Их можно легко узнать по специальной разметке на асфальте, небольшому стогу сена и символике ТНТ. Необычные объекты появились у КЦ «Вавилон», кинотеатра «Маяковский» и ТЦ Festival City. Омичи активно делились фотографиями необычных парковок в своих социальных сетях.

На выходных на парковках были замечены лошадь и «сотрудник конной полиции ТНТ». Наездник на белом коне прошелся по центральным улицам города и среди первых протестировал Юбилейный мост, открывшийся в Омске 3 октября. Теперь омичи могут спокойно эксплуатировать объект, так как он вынес проверку на прочность.

Как выяснилось, необычные парковочные места появились в Омске перед стартом нового сериала на ТНТ «Конная полиция». Самый ржачный сериал года стартует на ТНТ 8 октября в 19.00. Главные роли в ней исполнили Артур Смольянинов, Наталья Медведева, Борис Дергачев и Стася Милославская.

По сюжету — бывший опер Сергей Волков (Артур Смольянинов) в качестве наказания за совершенное злодеяние получает понижение по службе и попадает в отряд конной полиции. Там Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины. С одной стороны, главный герой все тот же дерзкий опер без страха и упрека, а с другой — вся эта обстановочка: кони, люди седла и уздечки никак не вяжутся в сознании с серьезной работой. В понимании Волкова конная полиция — это пионерлагерь, цирк с конями и парк аттракционов. Он вынужден одновременно разруливать серьезные проблемы из своей прошлой жизни и заниматься, как ему кажется, полнейшей ерундой на новой службе. Но это только на первый взгляд кажется, что конные полицейские гоняют по паркам алкоголиков и желающих облегчиться. На самом же деле здесь все намного серьезнее. Оказаться на коне — это круто, но как теперь удержаться в седле?

«Конная полиция», с понедельника по четверг в 19:00 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+