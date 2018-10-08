Омский Следком начал проверку инцидента в детском саду

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-08T10:50:01+03:00

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Следственный комитет начал проверку сообщений появившихся в соцсетях и в СМИ. Ранее сообщалось, что в омском детском саду № 139 дети из-за отсутствия холодной воды в группе не могут мыть руки. При этом заведующая садиком, по словам родителей, заявила, что не собирается ремонтировать испорченный кран за свои деньги.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины отсутствия холодной воды, в том числе проверена размещенная в СМИ информация об отказе директором детсада ремонтировать смеситель крана, - сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.