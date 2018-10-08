Омской области выделят дотацию в 7,4 миллиарда

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-08T10:47:22+03:00

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Серьезную финансовую помщь получит регион из Москвы. В следующем году Омская область получит 7,4 млд. рублей. По сравнению с 2018 годом объем поддержки из федерального бюджета будет больше на 800 млн рублей.

Всего регионам выделили 675,3 млд. рублей, эту сумму разделили между 72 субъектами.

Куда областное правительство направит эти деньги, станет известно, скорее всего, в конце года. В ноябре также станет понятно, сколько мы получим из федерального бюджета – на сбалансированность. В прошлом году сумма была рекордный среди субъектов РФ.