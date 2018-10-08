У омичей самые дешевые машины в стране

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-08T10:12:39+03:00

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Сейчас в Омске в среднем можно купить подержанный автомобиль за 369 тысяч рублей. Такую статистику предоставил сервис по продаже новых и подержаных вещей «Юла». В Москве подержанное авто можно купить в два раза дороже.

Такая ращзница в цене аналитики объясняют тем, что москвичи в основном ездят на иномарках, а в Омске «Лада» - самый популярный автомобиль.

Среди самых популярных марок машин в Омске называют: ВАЗ (Lada) Priora (24 %), ВАЗ (Lada) Samara (18 %), ВАЗ (Lada) Granta (11 %), ВАЗ (Lada) 4x4 (11 %) и ВАЗ (Lada) Kalina (7,8 %).

Если говорить об иномарках в Омске, то самые востребованные – это: Toyota Corolla (3,8 %), Ford Focus (3 %), Chevrolet Niva (2,5 %).

Согласно статистике наиболее распространенным типом кузова является седан. Его доля от всех проданных автомобилей – 45%.