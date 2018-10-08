В Омске закроется один из супермаркетов «О’кей»

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-08T09:55:49+03:00

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Через две недели администрация магазина, расположенного по улице 70 лет октября, закрывает его. Сейчас в магазине висит объявление о закрытии и о «глобальной распродаже». На продукты действуют большие скидки, из-за чего на кассах огромные очереди.

Решение о закрытии принято в рамках оптимизации. О дальнейших планах по развитию в регионе компания не сообщает. Магазин в Нефтянниках по адресу Энтузиастов 2/1 продолжит свою работу.

Скорее всего, на месте супермаркета откроют другой продуктовый магазин, какой пока неизвестно. В шаговой доступности в этом районе находится гипермаркет «Магнит» и другие магазины.