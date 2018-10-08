2018-10-08T09:55:49+03:00
Общество

В Омске закроется один из супермаркетов «О’кей»

В магазине на Левом берегу сейчас проходит финальная распродажа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Один из супермаркетов «О’кей» закроютОдин из супермаркетов «О’кей» закроютФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Через две недели администрация магазина, расположенного по улице 70 лет октября, закрывает его. Сейчас в магазине висит объявление о закрытии и о «глобальной распродаже». На продукты действуют большие скидки, из-за чего на кассах огромные очереди.

Решение о закрытии принято в рамках оптимизации. О дальнейших планах по развитию в регионе компания не сообщает. Магазин в Нефтянниках по адресу Энтузиастов 2/1 продолжит свою работу.

Скорее всего, на месте супермаркета откроют другой продуктовый магазин, какой пока неизвестно. В шаговой доступности в этом районе находится гипермаркет «Магнит» и другие магазины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24