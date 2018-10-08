2018-10-08T09:05:53+03:00
Общество

В Омске полицейские массово проверяют автомобили после бунта в колонии

Они ищут подозрительных пассажиров и запрещенные предметы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Полицейские массово останавливают автомобили.Полицейские массово останавливают автомобили.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

После бунта в колонии №6 полицейские организовали массовую проверку автомобилей. На Сыропятском тракте на выезде и въезде в город полицейские останавливают и осматривают машины, спрашивают о запрещенных предметах. Досматривают документы.

Также по сообщениям очевидцев в соцсетях, можно наблюдать скопления автозаков, направляющиеся в колонию.

Вероятно, рейд связан со вчерашним бунтом в колонии, которая находится на улице 10 лет Октября. Там произошла массовая драка между заключенными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области нашли вандалов, разрушивших постаменты на Аллее Славы
Ваш ребенок устает от школьной нагрузки?! Есть решение!
После бунта в омской колонии следком сообщил о 20 пострадавших, а в УФСИН уверяют - их нет
В Омске и области резко похолодает
В УФСИН прокомментировали сообщение о голодовке в омской колонии
ФК «Иртыш» разгромил ФК «Чита»
В омской колонии № 6 изолировали всех заключенных, устроивших бунт
Стали известны требования заключенных омской колонии, где была массовая драка
Жители Ленинского округа Омска на день останутся без воды
Друзья девочки, разбившейся на омской стройке: Мы уверены - ее столкнули!
В омском садике из крана бежит только кипяток
Бурков и Фадина на субботнике в Омске посадили деревья
Стали известны кандидаты на пост ректора омской медакадемии
Появилось видео из омской колонии, где была массовая драка