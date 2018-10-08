В Омске полицейские массово проверяют автомобили после бунта в колонии

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-08T09:05:53+03:00

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После бунта в колонии №6 полицейские организовали массовую проверку автомобилей. На Сыропятском тракте на выезде и въезде в город полицейские останавливают и осматривают машины, спрашивают о запрещенных предметах. Досматривают документы.

Также по сообщениям очевидцев в соцсетях, можно наблюдать скопления автозаков, направляющиеся в колонию.

Вероятно, рейд связан со вчерашним бунтом в колонии, которая находится на улице 10 лет Октября. Там произошла массовая драка между заключенными.