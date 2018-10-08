В Омске полицейские массово проверяют автомобили после бунта в колонии
Они ищут подозрительных пассажиров и запрещенные предметы
Полицейские массово останавливают автомобили.Фото: vk.com
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После бунта в колонии №6 полицейские организовали массовую проверку автомобилей. На Сыропятском тракте на выезде и въезде в город полицейские останавливают и осматривают машины, спрашивают о запрещенных предметах. Досматривают документы.
Также по сообщениям очевидцев в соцсетях, можно наблюдать скопления автозаков, направляющиеся в колонию.
Вероятно, рейд связан со вчерашним бунтом в колонии, которая находится на улице 10 лет Октября. Там произошла массовая драка между заключенными.