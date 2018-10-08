В Омской области нашли вандалов, разрушивших постаменты на Аллее Славы
Ими оказались двое школьников
Разрушенные постаментыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Исилькуле полным ходом идет работа по благоустройству парка культуры и отдыха. Но в минувшую пятницу кто-то разрушил только что установленные постаменты для бюстов на Аллее Героев.
Сотрудники полиции опросили местных жителей и работников близлежащих магазинов, чтобы выяснить, кто мог разрушить колонны. После опроса выяснилось, что к вандализму причастны двое 16-летних школьников-одноклассников, сообщают в пресс-службе областной полиции.
С подростками и их родителями провели беседу, сейчас они будут поставлены на профилактический учет.