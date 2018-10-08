Ваш ребенок устает от школьной нагрузки?! Есть решение!

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-08T07:58:58+03:00

Как заботливый родитель, вы замечаете, что ребенок приходит уставший со школы

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Его сложно заставить делать домашнее задание, оторвать от планшетов, гаджетов и телепрограмм? Пропадает интерес к учебе, а запоминание стихотворения или таблицы умножения превращается в борьбу на выживание?

А представьте, вдруг, малыш, удивляет вас, ловко схватывая информацию на лету, он не путается в цифрах, решает сложные математические задачки и с легкостью декларирует таблицу умножения. А стихотворение запоминает быстрее вас. Согласитесь, это приятный сюрприз!

И теперь вечера вы проводите в свое удовольствие, гордитесь успехами ребенка и видите его улыбку перед походом в школу. Ведь, он там лидер. Ваш малыш еще удивит вас творческим мышлением, прекрасным воображением, собранностью и желанием учиться и узнавать новое!

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 научит вашего ребенка :

- Запоминать ТОЧНУЮ информацию- цифры, исторические даты, номера телефонов, номера счётов, пароли и т.д .

- Запоминать НЕЗНАКОМУЮ информацию с первого прочтения-термины, незнакомые слова и их значения.

- С лёгкостью запоминать ИНОСТРАННЫЕ слова.

-Запоминать БОЛЬШЕ ОБЪЁМЫ информации-конспект выступления, информация к экзамену!

-станет лучше учиться в школе;

-перестанет быть рассеянным и незаинтересованным;

-направит свои фантазии и воображение в эффективное русло;

И главное - он будет мыслить, думать, рассуждать, запоминать. А Вы – радоваться своему чаду.

Эффект от занятий Вы сможете увидеть уже через месяц. Одно занятие длится от 60 до 80 минут.

Мы с радостью поможем вашим малышам!

Первое занятие - БЕСПЛАТНО!

тел.: 504-007

ул. Фрунзе, 1, корп. 4, оф. 608