После бунта в омской колонии следком сообщил о 20 пострадавших, а в УФСИН уверяют - их нет

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-08T07:58:59+03:00

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Главная тема последних выходных - бунт в омской исправительной колонии №6. В УФСИН уверяют, что пытки и конфликт с администрацией тут непричем. А драку друг с другом якобы устроили сами осужденные.

В ведомстве также уверяют, что физическую силу во время подавления бунта никто не применял. В то же время у следственного комитета существенные расхождения в информации. Вчера в следкоме сообщили о "более 20 пострадавших". А в УФСИН сообщают, что их вообще нет. Отрицают в ведомстве и сообщения о голодовке.

- Зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам и изобличению лидеров, призывающих к неповиновениям. Пострадавших нет, - заявили в ведомстве.

Сегодня в Омске ждут омбудсменов.