В Омске и области резко похолодает
Уже сегодня ночью температура опустится до нуля
Первый снег ожидается уже на выходныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня ночью столбик термометра может опуститься до нуля градусов, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем ожидается всего 9 градусов тепла. Сегодня будет ветрено, в отдельных районах порывы могут достигать 18 м/с.
В ближайшие дни погода также не порадует омичей. Завтра синоптики прогнозируют не больше 12 градусов тепла, послезавтра, 10 октября, ожидается не более 10 градусов тепла.
По данным открытых интернет-источников на предстоящих выходных на территории области уже выпадет первый снег.