2018-10-08T07:20:08+03:00
Общество

В УФСИН прокомментировали сообщение о голодовке в омской колонии

В ведомстве заявили: голодовки не было и нет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Как ранее сообщала «Комсомольская правда», заключенные в ИК-6 накануне устроили бунт и массовую драку.

Представители УФСИН по Омской области прокомментировали сообщения о голодовке в колонии, которую заключенные якобы устроили после драки.

Сейчас тюрьма работает в штатном режиме.

- Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.

Как стало известно "Комсомолке", с прибывшими родственниками встретились замначальника колонии и помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе. В УФСИН отметили, что со стороны родственников не было жалоб, только просьбы о разъяснении ситуации.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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