В УФСИН прокомментировали сообщение о голодовке в омской колонии
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», заключенные в ИК-6 накануне устроили бунт и массовую драку.
Представители УФСИН по Омской области прокомментировали сообщения о голодовке в колонии, которую заключенные якобы устроили после драки.
Сейчас тюрьма работает в штатном режиме.
- Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.
Как стало известно "Комсомолке", с прибывшими родственниками встретились замначальника колонии и помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе. В УФСИН отметили, что со стороны родственников не было жалоб, только просьбы о разъяснении ситуации.
"Комсомолка" следит за развитием событий.