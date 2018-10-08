ФК «Иртыш» разгромил ФК «Чита»

СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-08T06:49:57+03:00

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Накануне на стадионе «Красная звезда» прошел матч Первенства второй лиги зоны «Восток». «Иртыш» обыграл читинскую команду, не оставив ей шанса. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу нашей команды. Счет со штрафного красивым ударом под перекладину открыл защитник Александр Масловский, во втором тайме сумели забить Андрей Разборов и Артем Третьяков.

Таким образом, «Иртыш» сейчас возглавляет турнирную таблицу первенства. Следующий матч состоится 10 октября против иркутского «Зенита». В этом году это будет последней игрой нашей команды в этом году. Далее первенство возобновиться лишь весной.