ФК «Иртыш» разгромил ФК «Чита»
Омская команда возглавила таблицу первенства
Омская футбольная команда возглавляет таблицу первенства
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Накануне на стадионе «Красная звезда» прошел матч Первенства второй лиги зоны «Восток». «Иртыш» обыграл читинскую команду, не оставив ей шанса. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу нашей команды. Счет со штрафного красивым ударом под перекладину открыл защитник Александр Масловский, во втором тайме сумели забить Андрей Разборов и Артем Третьяков.
Таким образом, «Иртыш» сейчас возглавляет турнирную таблицу первенства. Следующий матч состоится 10 октября против иркутского «Зенита». В этом году это будет последней игрой нашей команды в этом году. Далее первенство возобновиться лишь весной.