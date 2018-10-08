Стали известны требования заключенных омской колонии, где была массовая драка

СЕГОДНЯ 04:39 2018-10-08T04:41:18+03:00

С этого плаката все и началось. Фото: vk.com

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В УФСИН по Омской области озвучили требования заключенных, которые требовали более мягких условий содержания и пытались устроить бунт. В итоге все закончилось массовой дракой заключенных друг с другом. Пострадавших, по разным оценкам, от 20 до 60 человек. А на стене тюрьмы кто-то вывесил плакат "Спасите!".

Как рассказали в УФСИН, группа отрицательно настроенных осужденных требовала предоставить им мобильный телефон и права свободно перемещаться по территории колонии. Сейчас здание тюрьмы до сих пор оцеплено.

"Комсомолке" также стало известно, что сегодня в колонию приедет омбудсмен по правам человека по Омской области Ирина Касьянова. Она должна встретиться с администрацией ИК-6 и самими сидельцами. Также по нашей информации в ближайшие дни в Омск может прилететь представитель президента по правам человека РФ Михаил Федотов.