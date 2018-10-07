Осужденные лезли по простыням и вешали плакат «Спасите!»: Правозащитники о бунте в омской тюрьме

7 Окт. 00:00 2018-10-07T20:25:38+03:00

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Уголовным делом обернулся бунт в одной из омских колонний. По крайней мере, в УФСИН заявляют, что конфликта администрации с заключенными не было. По данным ведомства, 6 октября произошла массовая драка одной группы заключенных с другой. Сообщается о более, чем 20 пострадавших.

- Прохожие рассказали нам: видел, как осужденные пытались вылезти по простыням через какую-то дыру в стене тюрьмы. И вешали плакат: «Спасите! Нас убивают». Все боятся: и администрация колонии, и родственники. Нам сказали, что несколько автобусов людей вообще увезли в полицию, - рассказала "Комсомолке" представить Фонда "В защиту прав заключенных" Ирина Зайцева.

Тем временем, общественница рассказала, что в Омск после всей этой шумихи прилетит советник президента по правам человека Михаил Федотов.