2018-10-07T20:25:38+03:00
Происшествия

Осужденные лезли по простыням и вешали плакат «Спасите!»: Правозащитники о бунте в омской тюрьме

Сообщается о 20 пострадавших в массовой драке
Станислав МУХИН
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Территория колонии оцеплена.Территория колонии оцеплена.Фото: vk.com
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Уголовным делом обернулся бунт в одной из омских колонний. По крайней мере, в УФСИН заявляют, что конфликта администрации с заключенными не было. По данным ведомства, 6 октября произошла массовая драка одной группы заключенных с другой. Сообщается о более, чем 20 пострадавших.

- Прохожие рассказали нам: видел, как осужденные пытались вылезти по простыням через какую-то дыру в стене тюрьмы. И вешали плакат: «Спасите! Нас убивают». Все боятся: и администрация колонии, и родственники. Нам сказали, что несколько автобусов людей вообще увезли в полицию, - рассказала "Комсомолке" представить Фонда "В защиту прав заключенных" Ирина Зайцева.

Тем временем, общественница рассказала, что в Омск после всей этой шумихи прилетит советник президента по правам человека Михаил Федотов.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

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