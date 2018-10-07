2018-10-07T19:17:58+03:00
Происшествия

Появилось видео и фото оцепления омской колонии, где произошла массовая драка

А следственный комитет завел уголовное дело
Станислав МУХИН
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Вот такой плакат на стене вывесили заключенные.Вот такой плакат на стене вывесили заключенные.Фото: vk.com
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Массовая драка и попытка бунта в омской колонии №6 - главная тема дня. А начиналось все с вывешенного на стене тюрьмы плаката "Спасите". В УФСИН уверяют, что пытки и конфликт с администрацией тут не причем. А повздорили две группы осужденных. По информации следственного комитета, пострадало больше 20 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Сети появилось множество фото и видео оцепления тюрьмы. Вокруг множество полицейских, машин ОМОНа и военных с инспекторами ДПС. Возле стен колонии столпились родные осужденных.

По информации общественников и правозащитников, в ближайшее время в Омске ждут полномочного представителя президента по защите прав человека Михаила Трофимова.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

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