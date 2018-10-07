2018-10-07T19:06:18+03:00
Происшествия

Родные заключенных омской колонии, где произошла массовая драка: Увезли 9 автозаков пострадавших

После бунта в тюрьме завели уголовное дело
Станислав МУХИН
Поделиться:
Территория колонии оцеплена.Территория колонии оцеплена.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Бунт в омской колонии №6 уже прогремел на всю страну. В УФСИН категорически отрицают конфликт администрации и осужденных. Напомним, все началось с того, что прохожие заметили на стенах тюрьмы плакат со словами "Спасите!". В УФСИН уверяют, что произошла массовая драка между заключенными. Одни требовали ослабить режим и пытались бунтовать, другие не хотели в этом участвовать.

"Комсомолка" пообщалась с правозащитницой, представителем Фонда "В защиту прав заключенных" Ириной Зайцевой. Она на связи с родными осужденных этой колонии.

- Мне известно, что увезли 9 автозаков пострадавших из колонии. Все они пострадали во время драки. Одного заключенного увезли в реанимацию, - говорит Ирина Зайцева. - Вышел какой-то адвокат и сказал, что вывезли 60-70 человек. Но в 9 автозаках должно быть больше, конечно.

Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужденные лезли по простыням и вешали плакат «Спасите!»: Правозащитники о бунте в омской тюрьме
Появилось видео и фото оцепления омской колонии, где произошла массовая драка
Возбуждено уголовное дело после массовой драки заключенных в колонии Омска
Стало известно, почему заключенные устроили массовую драку в омской колонии
В омской колонии произошла массовая драка
Появилось видео из омской колонии, где была массовая драка
Жители Ленинского округа Омска на день останутся без воды
Друзья девочки, разбившейся на омской стройке: Мы уверены - ее столкнули!
В омском садике из крана бежит только кипяток
Бурков и Фадина на субботнике в Омске посадили деревья
Стали известны кандидаты на пост ректора омской медакадемии
В Омске поймали вора, укравшего дерево
На трассе под Омском маршрутка насмерть сбила пешехода
В Исилькуле вандалы разрушили постаменты на Аллее Славы
Омич прятался от полиции в магазине
Супер октябрь с «Уральскими авиалиниями»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства
В Омске подростки пытались угнать машину с пустым бензобаком
В Омской области пьяный водитель чуть не угробил жену и дочь
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» реализует материалы и оборудование.
Все билеты на домашний матч «Авангарда» проданы
Омский УФАС подозревает дорожников в сговоре
В Омской области жителей принудили лечиться от туберкулеза через суд
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
В аварии на Фрунзенском мосту пострадала годовалая девочка