Родные заключенных омской колонии, где произошла массовая драка: Увезли 9 автозаков пострадавших
Бунт в омской колонии №6 уже прогремел на всю страну. В УФСИН категорически отрицают конфликт администрации и осужденных. Напомним, все началось с того, что прохожие заметили на стенах тюрьмы плакат со словами "Спасите!". В УФСИН уверяют, что произошла массовая драка между заключенными. Одни требовали ослабить режим и пытались бунтовать, другие не хотели в этом участвовать.
"Комсомолка" пообщалась с правозащитницой, представителем Фонда "В защиту прав заключенных" Ириной Зайцевой. Она на связи с родными осужденных этой колонии.
- Мне известно, что увезли 9 автозаков пострадавших из колонии. Все они пострадали во время драки. Одного заключенного увезли в реанимацию, - говорит Ирина Зайцева. - Вышел какой-то адвокат и сказал, что вывезли 60-70 человек. Но в 9 автозаках должно быть больше, конечно.
Омская колония оцеплена из-за драки заключенных.Станислав МУХИН