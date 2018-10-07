2018-10-07T11:27:01+03:00
Общество

Жители Ленинского округа Омска на день останутся без воды

Холодную воду будут подвозить
Станислав МУХИН
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Серьезные неудобства ждут жителей нескольких домов и административных зданий в Ленинском округе. Там 8 октября отключат холодную воду. Все из-за ремонта водопровода в районе здания по ул. Леконта, 4. Воду отключат в 10 часов утра и дадут лишь к вечеру - около 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба "ОмскВодоканала" на своем официальном сайте.

На день жители останутся без удобств.Отключение касается следующих адресов: ул. Труда, 1, 3; ул. Леконта, 6; ул. Леконта, 2, 4, 30; ул. Леконта, 2/1; ул. Лобкова, 5, 5А; : ул. Лобкова, 13А.

Кстати, в районе здания по ул. Леконта, 6 весь день будет стоять специальная цистерна. Набрать чистой холодной воды жители отключенных домов смогут там.

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