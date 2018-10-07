Друзья девочки, разбившейся на омской стройке: Мы уверены - ее столкнули!
Школьница находится в реанимации
Девочке 14 лет.Фото: vk.com
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"Комсомолка" уже писала о 14-летней школьнице, которая сорвалась с одной из заброшенных строек в Ясной поляне. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее перелом бедра, травма головы и множественные переломы. Она упала с высоты 4 этажа.
В то же время ее друг по имени Кирилл уверен: произошедшее совсем не несчастный случай.
- Она этого не могла сделать самостоятельно. Очень добрый и общительный человек. Ее точно кто-то столкнул. Оступилась, говорите? Я был на этой стройке летом, там можно выпасть только в окно, - высказался друг пострадавшей Кирилл.
Сейчас школьница находится без сознания.