Друзья девочки, разбившейся на омской стройке: Мы уверены - ее столкнули!

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-07T11:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

"Комсомолка" уже писала о 14-летней школьнице, которая сорвалась с одной из заброшенных строек в Ясной поляне. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее перелом бедра, травма головы и множественные переломы. Она упала с высоты 4 этажа.

В то же время ее друг по имени Кирилл уверен: произошедшее совсем не несчастный случай.

- Она этого не могла сделать самостоятельно. Очень добрый и общительный человек. Ее точно кто-то столкнул. Оступилась, говорите? Я был на этой стройке летом, там можно выпасть только в окно, - высказался друг пострадавшей Кирилл.

Сейчас школьница находится без сознания.