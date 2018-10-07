В омском садике из крана бежит только кипяток

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-07T09:00:57+03:00

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С серьезной проблемой столкнулись дети и родители одного из омских садиков. О проблеме рассказала мама одного из воспитанников детского сада №139. Там из крана в одной из групп всегда бежит только горячая вода.

- В группе №3 в детской комнате для умывания из всех кранов течёт кипяток. Дети жалуются, что не могут помыть руки, - пожаловался один из родителей малышей. - Заведующая заявила на собрании, что не обязана за свой счет ремонтировать смесители.

Пользователи соцсетей удивились принципиальности родителей, малыши которых страдают. И посоветовали самим скинуться на покупку нового смесителя. Письмо в департамент образования мэрии тоже прозвучал в комментариях как один из путей решения проблемы.