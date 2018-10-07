Бурков и Фадина на субботнике в Омске посадили деревья

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-07T05:40:19+03:00

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В Омске прошел городской субботник. По данным властей, на него вышло более 60 тысяч жителей. Прибирались в городе и омский губернатор с мэром Омска. Они активно высаживали деревья на Бульваре Победы. Бурков и Фадина посадили несколько саженцов черемухи.

- Сегодня помимо уборки улиц высаживаются зеленые насаждения. Это, действительно, шаг к тому, чтобы вернуть Омску статус города-сада», - сказал во время субботника глава региона.

В то же время губернатор обсудил и планы по реконструкции Иртышской набережной. И даже приоткрыл секрет: некоторые договоренности с инвесторами уже есть.

- Омичи говорят, что набережную необходимо реконструировать, сделать ее современной. Чтобы любимое место горожан было красивым, освещенным, приятным для прогулок, для занятий спортом, - цитирует Александра Буркова пресс-служба областного правительства. - Поэтому мы эту тему обсуждаем. Есть несколько проектов. Мы начали переговоры со спонсорами, просматриваем варианты по тому, сколько можно выделить средств из бюджета, сколько смогут дать частные компании