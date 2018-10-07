Стали известны кандидаты на пост ректора омской медакадемии

СЕГОДНЯ 05:24 2018-10-07T05:26:54+03:00

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В ближайшее время станет известно, кто возглавит медицинский университет в Омске. Возможных кандидатов назвали в Минздраве РФ. Претендентов на высокий пост двое: заведующий кафедрой неврологии ОмГМУ, д.м.н., профессор Алексей Рождественский и проректор по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней ОмГМУ, д.м.н., доцента Мария Ливзан.

Раньше из списка возможных кандидатов был исключен заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии ОмГМУ, д.м.н., профессор Виталий Охлопков. Об этом говорится на официальном сайте университета. Уже 9 октября в вузе пройдет заседание научного совета, где обсудят все детали предстоящих выборов ректора и изберут членов мандатной комиссии.