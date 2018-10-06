В Омске поймали вора, укравшего дерево

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-06T13:46:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Тяга к прекрасному победила в 48-летнем жителе Центральноо округа победила страх перед Уголовным кодексом. Хозяйственный омич приметил, как сосед высадил перед своим домом на улице Чкалова шесть туй. Мужчина решил выкопать одно из этих деревьев для своего участка.

- Оперативниками были установлены и опрошены свидетели произошедшего, которые описали приметы злоумышленника, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В результате полицейские установили личность подозреваемого, проживающего через несколько домов от коттеджа потерпевшего. На его приусадебном участке и была обнаружена обрезанная туя. Мужчина утверждал, что дерево он приобрел в магазине строительных товаров на Левобережье. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в данном гипермаркете, и выяснили, что подозреваемый не посещал его.

Вороватого соседа будут судить по статье «Кража».