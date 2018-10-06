На трассе под Омском маршрутка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-06T10:14:26+03:00

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Сегодня, 6 октября, примерно в 5.45 в дежурную часть полиции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на дороге под городом.

На место ДТП незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1994 года рождения, ехал на «газели» по автодороге Омск-Черлак. В районе 27 километра он сбил пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса.

В результате происшествия мужчина 1983 года рождения скончался на месте. В момент ДТП микроавтобус двигался не по маршруту, без пассажиров. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.