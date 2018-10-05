2018-10-05T14:12:11+03:00
Общество

В Исилькуле вандалы разрушили постаменты на Аллее Славы

Сейчас Аллею ремонтируют
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Разрушенные вандалами постаментыРазрушенные вандалами постаментыФото: vk.com
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Вандалам из Исилькуля не понравились установленные кирпичные постаменты для бюстов героев на Аллее славы. Они решили снести только что установленные столбики. Снимки с места происшествия опубликовала местная телекомпания, а потом фото разлетелись по соцсетям.

Работы по благоустройству Аллеи Славы ведутся с сентября. Школьники принимают участие в озеленении парка. Сейчас в происшествии разбирается полиция, вандалов уже разыскивают.

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