В Исилькуле вандалы разрушили постаменты на Аллее Славы
Сейчас Аллею ремонтируют
Разрушенные вандалами постаментыФото: vk.com
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Вандалам из Исилькуля не понравились установленные кирпичные постаменты для бюстов героев на Аллее славы. Они решили снести только что установленные столбики. Снимки с места происшествия опубликовала местная телекомпания, а потом фото разлетелись по соцсетям.
Работы по благоустройству Аллеи Славы ведутся с сентября. Школьники принимают участие в озеленении парка. Сейчас в происшествии разбирается полиция, вандалов уже разыскивают.