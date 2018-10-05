Омич прятался от полиции в магазине

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-05T14:07:40+03:00

Перед этим он и украл два телефона

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Этой ночью нетрезвый омич забежал в круглосуточный магазин, скрываясь от полиции. Он пытался взломать дверь на склад, но поспешил убежать из магазина, как только продавец вызвала полицию.

Сотрудники Росгвардии поймали пьяного недалеко от магазина. У него в карманах оказались два телефона, которые ему не принадлежали.

Оказалось, что перед тем как скрыться в магазине омич попытался проникнуть в частный дом. Он разбил окно, но попасть внутрь не смог. Затем он решил попытать счастья у другого дома. там-то он и вытащил два мобильника, после чего, как сообщает пресс-служба Росгвардии, и убежал.

На пойманного омича завели уголовное дело по статье «Кража», теперь ему грозит тюремный срок. Также ему придется оплатить ремонт двери в магазине и замену стекол в двух домах.