В Омске подростки пытались угнать машину с пустым бензобаком

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-05T13:06:20+03:00

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Хозяин машины наводил порядок в салоне возле своего дома на проспекте Комарова. Он ненадолго отлучился, но оставил ключи в замке заживания своей «семерки», т.к бензобак машины все равно был пустым.

Когда мужчина вернулся, в его машине на передних сидениях находились двое подростков. Как только хулиганы увидели приближающего хозяина машины, они поспешили убежать.

Мужчина тут же позвонил в полицию, на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Автовладелец смог описать внешность школьников, поэтому их удалось по горячим следам задержать в соседнем дворе.

Подростки объяснили, что когда увидели машину с ключами внутри, решили покататься на чужом автомобиле. Теперь подростков 15 и 16 лет передали полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии.