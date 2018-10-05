Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» реализует материалы и оборудование.
Перечень размещен на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» в разделе «Реализация невостребованных ТМЦ».
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Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» реализует материалы и оборудование.
Перечень размещен на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» https://www.mrsk-sib.ru в разделе «Реализация невостребованных ТМЦ».
Подробную информацию можно получить по телефонам:
(3812) 355-666, 355-355-805, моб. 8-965-874-07-11
или по эл. почте: Ramazanova_EM@om.mrsks.ru; Dubrovskiy_AN@om.mrsks.ru.