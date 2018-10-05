Все билеты на домашний матч «Авангарда» проданы
Уже 7 сентября, состоится матч Авангарда против московского ЦСКА, который «ястребы» сыграют на арене в Балашихе. В пресс-службе нашей команды сообщают, что на матче ожидают аншлаг – в продаже билетов больше нет.
– Все билеты на матч с ЦСКА проданы! В воскресенье мощнейшая поддержка нашим «ястребам» обеспечена. Спасибо, Балашиха! – сообщает официальный твиттер Авангарда.
Когда "Авангард" играл в Омске, такое случалось очень редко. Билеты свободно можно было приобрести даже в день матча.
Арена в Балашихе вмещает 5,5 тыс. зрителей, «Арена-Омск» гораздо больше, возможно поэтому билетов не хватило всем желающим
Напомним, «Арена-Омск» сейчас находится в аварийном состоянии, поэтому Авангарду приходится проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе.