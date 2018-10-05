2018-10-05T10:13:58+03:00
Общество

Омский УФАС подозревает дорожников в сговоре

Теперь из-за ремонта дороги в Муромцевском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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"СтройТраст" обвиняют в сговоре при ремонте дороги в Муромцевском районе"СтройТраст" обвиняют в сговоре при ремонте дороги в Муромцевском районеФото: Андрей КУТУЗОВ
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Управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении нескольких омских компаний, среди которых ООО «СтройТраст», ООО «Лев+», ООО «Антарес». Антимонопольщики заподозрили фирмы в сговоре во время участия в торгах на право отремонтировать дороги Омской области. Странности в УФАС заметили на аукционе по ремонту дороги Омск — Муромцево — Седельниково протяженностью 22 километра.

- Компания «СтройТраст» в последнюю минуту проведения аукциона подала наименьшее ценовое предложение, таким образом выиграв аукцион. Начальная максимальная цена была установлена в 100 млн рублей, при этом «СтройТраст» предложил цену в 85 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве считают, что благодаря связям компании с другими участвовавшими в аукционе, она смогла выиграть этот аукцион. «Антарес» и «Лев+» находились на тот момент в стадии банкротства, они заранее знали, что их документация не соответствует требованиям, и их снимут с участия. Но они намеренно занижали цену, позволив так выиграть компании «СтройТраст». Цена была снижена до экономически нецелесообразной (на 41,5%).

Сейчас ООО «СтройТраст» пытается убедить судей в недоказанности их сговора во время ремонта дорог в Омске в 2016 году.

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