Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
ООО « Полисервис » является крупнейшим поставщиком сибирского округа по сотовому — монолитному поликарбонату,оргстеклу — акрил, листов ПВХ
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Компания Полисервис является дилерами заводов ЮГ-ОЙЛ -Пласт и САФ Пласт.
На сладах Полисервиса в наличии поликарбонат толщиной 3,5 до 32 мм. Всей цветовой гаммы. Так же это единственная компания, кто производит материалпо индивидуальным размерам заказчика.
МКП «Миллениум», ул. Фрунзе, 1, к.4, каб 706
Тел. 8-908-797-47-76, 49-84-82
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