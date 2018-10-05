2018-10-05T09:28:50+03:00
Общество

Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному

ООО « Полисервис » является крупнейшим поставщиком сибирского округа по сотовому — монолитному поликарбонату,оргстеклу — акрил, листов ПВХ
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Компания Полисервис является дилерами заводов ЮГ-ОЙЛ -Пласт и САФ Пласт.

На сладах Полисервиса в наличии поликарбонат толщиной 3,5 до 32 мм. Всей цветовой гаммы. Так же это единственная компания, кто производит материалпо индивидуальным размерам заказчика.

МКП «Миллениум», ул. Фрунзе, 1, к.4, каб 706

Тел. 8-908-797-47-76, 49-84-82

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