В Омской области жителей принудили лечиться от туберкулеза через суд
Лечиться заставили 6 человек
Госпитализировали 6 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Большереченского района обратилась в суд с просьбой о принудительном лечении шести жителей, у которых обнаружили открытую форму туберкулеза. Это форма очень заразна, поэтому без медикаментов носители инфекции могут быть опасны для других людей.
Шесть жителей района не хотели лечиться и проходить обследование добровольно, а заставить их лечь в больницу можно только по решениюю суда.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, судебные решения уже вступили в законную силу и больные жители района уже госпитализированы, они проходят лечение в в КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер».