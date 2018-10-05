Tele2 предлагает омским клиентам премиальный тариф

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-05T09:08:39+03:00

Омск – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает новый тарифный план «Премиум». Оператор предлагает омским абонентам индивидуальное обслуживание и еще больший объем трафика и минут на номера России.

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Тариф «Премиум» отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый «тяжелый» тариф линейки «Мой Tele2» – «Мой онлайн+».

Пользователю нового тарифа доступно 40 Гб мобильного интернета и безлимитные звонки на все номера Tele2 России. В пакет также входит 2000 минут на любые другие номера России и 500 SMS. Абонентская плата составляет 1300 рублей в месяц. В поездках по России мобильный интернет и звонки на любые номера России стоят, как дома. Клиентам доступен перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий расчетный период, а международные звонки предоставляются по сниженным ценам.

Абонентам «Премиума» Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты смогут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711, без прослушивания сообщений системы IVR.

Пользователи тарифа могут активировать дополнительные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как соцсети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq.

При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга «SOS-пакет», которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS-пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.