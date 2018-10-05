В аварии на Фрунзенском мосту пострадала годовалая девочка

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-05T09:17:31+03:00

От задней части «Хёндай» практически ничего не осталось Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Серьезная авария произошла на Фрунзенском мосту напротив ТК Триумф. 24-летний водитель на «Мерседес» ехал в направлении улицы Гусарова. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, он не выдержал безопасную дистанцию с впередистоящим автомобилем «Хендай» и въехал в багажник впередистоящей машины.

В машине, в которую врезался «Мерседес», находилась 32-летняя женщина и ее дети – мальчик 10-лет и годовалая девочка.За медицинской помощью обратились все пассажиры «Хендай».

От задней части машины почти ничего не осталось, виновнику аварии, вероятно, придется платить компенсацию.