В аварии на Фрунзенском мосту пострадала годовалая девочка
Медицинская помощь также потребовалась маме и 10-летнему мальчику
От задней части «Хёндай» практически ничего не осталосьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезная авария произошла на Фрунзенском мосту напротив ТК Триумф. 24-летний водитель на «Мерседес» ехал в направлении улицы Гусарова. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, он не выдержал безопасную дистанцию с впередистоящим автомобилем «Хендай» и въехал в багажник впередистоящей машины.
В машине, в которую врезался «Мерседес», находилась 32-летняя женщина и ее дети – мальчик 10-лет и годовалая девочка.За медицинской помощью обратились все пассажиры «Хендай».
От задней части машины почти ничего не осталось, виновнику аварии, вероятно, придется платить компенсацию.