Сейв вратаря «Авангарда» попал в топ-10 лучших с начала сезона

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-05T08:36:18+03:00

Отличился он в матче с «Металлургом» [видео]

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Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших сейвов с начала сезона. Особенно красиво удалось поймать летящую в его ворота шайбу голкиперу «Авангарда» Игорю Бобкову. Благодаря этому он попал в топ-10 и оказался на восьмой строчке.

Отличился он в «домашнем» матче с «Металлургом», который проходил в Балашихе. Кстати, в тот раз «ястребы» проиграли с минимальным счетом 0:1 - единственный раз за 13 игр.

В рейтинг также попал бывший вратарь «Авангарда» Доминик Фурх. Его спасение ворот в матче с подольским «Витязем» заняло четвертое место.