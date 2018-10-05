Сейв вратаря «Авангарда» попал в топ-10 лучших с начала сезона
Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг лучших сейвов с начала сезона. Особенно красиво удалось поймать летящую в его ворота шайбу голкиперу «Авангарда» Игорю Бобкову. Благодаря этому он попал в топ-10 и оказался на восьмой строчке.
Отличился он в «домашнем» матче с «Металлургом», который проходил в Балашихе. Кстати, в тот раз «ястребы» проиграли с минимальным счетом 0:1 - единственный раз за 13 игр.
В рейтинг также попал бывший вратарь «Авангарда» Доминик Фурх. Его спасение ворот в матче с подольским «Витязем» заняло четвертое место.
Лучшие сейвы сентября 2018 в КХЛ.10 Ондржей Витасек (Куньлунь Ред Стар) 9 Иван Налимов (Куньлунь Ред Стар) 8 Игорь Бобков (Авангард) 7 Кристерс Гудлевскис (Динамо Рига) 6 Александр Лазушин (Куньлунь Ред Стар) 5 Никита Серебряков (Адмирал) 4 Доминик Фурх (Северсталь) 3 Янис Калниньш (Йокерит) 2 Александр Самонов (Витязь) 1 Марек Чилиак (Слован)