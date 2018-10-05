2018-10-05T07:36:36+03:00
Общество

Из Омска запустят рейсы в Салехард и Новый Уренгой

Пока всего на 8 месяцев
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Рейсы запустят совсем скоро.Рейсы запустят совсем скоро.Фото: Андрей КУТУЗОВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Ямал» запустила регулярные рейсы из Омска в Новый Уренгой и Салехард. До этого регулярных рейсов до Ямало-Ненецкого округа не было, несмотря на то, что многие жители Омска и области работают вахтовым методом.

В Новый Уренгой рейс будет осуществляться по понедельникам и пятницам, в Салехард - каждый четверг. На этих маршрутах будут работать российские самолеты Sukhoi Superjet-100. Пока рейсы будут летать до 30 марта 2019 года. Стоимость билетов для пассажиров будет ниже, потому что авиакомпания будет получать дотации из бюджета, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Как сообщается на сайте авиакомпании, стоимость билетов будет начинаться от 6900 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области жителей принудили лечиться от туберкулеза через суд
Предложение от крупнейшего поставщика сибирского округа по сотовому-монолитному
В аварии на Фрунзенском мосту пострадала годовалая девочка
Tele2 предлагает омским клиентам премиальный тариф
Омские пограничники поймали браконьеров на Иртыше
Шоу «ХБ» на ТНТ4: скетчком про реальных и вымышленных Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова
Сейв вратаря «Авангарда» попал в топ-10 лучших с начала сезона
В Омске в микрорайоне "Амурский-2" посадят тысячу берез
Бурков разнес главу одного из омских районов за срыв отопительного сезона
Росгвардецы спасли казака от разгневанного омича
В Омске открылось песокафе
Под Омском охотники спасли краснокнижного лебедя после удара током
В мэрии прокомментировали ситуацию с задержанием многодетной омички, устроившей перепалку с главой города
МТС роняет цены на Спутниковое ТВ в Омске
Рыжая Бестия поймала грабителя, укравшего в Омске школьные учебники
Омич пригласил к себе двух незнакомцев и остался без ноутбука
В Омске вернулись к вопросу о повышении платы за проезд
Омичка, которая сбила инспектора, просила ее арестовать
После жалоб омичей светофоры на улице Ленина перенастроят
Омские абоненты Tele2 предпочитают путешествовать в августе
Коррекция почерка — это не хобби, а необходимость.
Омичи воспользовались бесплатным проездом в день выборов 68 тысяч раз