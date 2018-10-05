Из Омска запустят рейсы в Салехард и Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 07:36 2018-10-05T07:36:36+03:00

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Авиакомпания «Ямал» запустила регулярные рейсы из Омска в Новый Уренгой и Салехард. До этого регулярных рейсов до Ямало-Ненецкого округа не было, несмотря на то, что многие жители Омска и области работают вахтовым методом.

В Новый Уренгой рейс будет осуществляться по понедельникам и пятницам, в Салехард - каждый четверг. На этих маршрутах будут работать российские самолеты Sukhoi Superjet-100. Пока рейсы будут летать до 30 марта 2019 года. Стоимость билетов для пассажиров будет ниже, потому что авиакомпания будет получать дотации из бюджета, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Как сообщается на сайте авиакомпании, стоимость билетов будет начинаться от 6900 рублей.