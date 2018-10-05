2018-10-05T07:06:00+03:00
Общество

В Омске в микрорайоне "Амурский-2" посадят тысячу берез

Саженцы высадят во время субботника
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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6 октября в Омске пройдет общегородской субботник. Рабочие и жители города не только очистят город от мусора, но и высядят саженцы берез в микрорайоне «Амурский-2». Саженцы для посадки заготовили озеленители из всех округов. В районе 27-го километра по Красноярскому тракту растет много молодых деревьев, оттуда и решили взять для Амурского поселка, сообщили в городской мэрии.

Дерево для пересадки должно быть не выше человеческого роста, возрастом не более пяти лет, без повреждений коры и корневой системы, с ровным и прямым стволом. Саженцы смогут высадить 6 октября, как специалисты по озеленению, так и жители поселка. Ямы для саженцев уже подготовлены.

Сейчас на территории микрорайона мало деревьев.

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