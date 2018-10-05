2018-10-05T04:51:07+03:00
Общество

Бурков разнес главу одного из омских районов за срыв отопительного сезона

Жители оказались заложниками местного конфликта
Станислав МУХИН
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Разговор получился жестким.Разговор получился жестким.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Неприятный разговор состоялся у губернатора с главой Русско-Полянского муниципального района. Местные власти проваливают отопительный сезон. Ситуацию спасает только погода, но все может резко измениться.

- Вы у нас один из отстающих районов. Если по социальным объектам у вас объем подключения составляет 85 %, то по жилью – всего 31 %, - цитирует "Омская губерния" Александра Буркова. - Идет колоссальное отставание. Понятно, что по нормативам Минстроя погода еще позволяет повременить с жильем. Но школы, больницы, социальные учреждения должны быть подключены.

Глава региона поинтересовался причинами в задержке подачи жилья. Глава района Анатолий Жоров пояснил, что проблема в долгой процедур рассторжения договора концессии с местной частной компанией, которая раньше отвечала за подачу тепла.

Александр Бурков отметил: жители не должны быть заложниками конфликта власти и коммерсантов. Он дал главе 3 дня на подачу тепла.

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