Росгвардецы спасли казака от разгневанного омича

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-04T14:33:09+03:00

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Инцидент произошел на улице Светловской. Казак, охранявший камеру видеофиксации ПДД, попросил водителя «Джили» переставить машину, закрывавшую обзор. Тот отреагировал агрессивно и начал угрожать физической расправой.

Казак ретировался и вызвал на подмогу росгвардейцев.

- Росгвардейцы, подойдя к автомобилю, увидели в нем сидящего за рулем мужчину, - сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. - В разговоре с сотрудниками Росгвардии водитель пытался оправдать свои действия недовольством того, что установленное казаком оборудование фиксирует автомобили, превышавшие скоростной режим, вследствие чего автовладельцам выписывается штраф. Росгвардейцам удалось убедить мужчину переставить автомобиль в другое место, после чего 34-летний гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.