2018-10-04T13:34:21+03:00
Общество

Под Омском охотники спасли краснокнижного лебедя после удара током

Сейчас птица чувствует себя хорошо
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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нспектор Управления по охране животного мира сохранил жизнь «краснокнижному» лебедюнспектор Управления по охране животного мира сохранил жизнь «краснокнижному» лебедюФото: Пресс-служба администрации Омской области
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Охотники Называевского района сообщили в местный отдел охотничьего хозяйства, что они нашли лебедя-кликуна, занесенного в Красную книгу. Птица в полете случайно налетела на провода и получила удар током. Местные жители решили, что оставлять пернатого в таком состоянии небезопасно, несмотря на то, что внешних повреждений у него не было.

Инспектор договорился с сельчанином, который неделю назад уже приютил другого травмированного лебедя. Теперь он возьмет к себе еще одну птицу. Она у него будет восстанавливаться и набираться сил, чтобы улететь на зиму. Об этом сообщили в управлении по охране животного мира.

Сейчас пернатая чувствует себя хорошо. Как только птица сможет летать, ее отпустят в дикую природу.

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