В мэрии прокомментировали ситуацию с задержанием многодетной омички, устроившей перепалку с главой города

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-04T13:19:57+03:00

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Напомним, вчера после завершения очередного заседания горсовета слово взяла многодетная мама Наталья Синельник. Женщина пожаловалась, что уже пять лет добивается подведения коммуникаций к выделенным им участкам под строителство домов. Одновременно перед зданием горсовета с одиночным пикетом и плакатом «Наши дети хотят ходить по дорогам, мыться и пить чистую воду» стояла другая многодетная родительница, столкнувшаяся с этой же проблемой. В итоге они обе оказались в полицейском участвке. Женщин отпустили только спустя несколько часов.

- Работа с многодетными семьями ведется, - прокомментировали ситуацию в омской мэрии. - Разработана дорожная карта, в которую вписаны компетенции разных уровней власти и ресурсоснабжающих организаций, в ведении которых находятся вопросы подключения к сетям и подача энергоресурсов к строящимся микрорайонам и участкам ИЖС. На этом пути много проблем, одной из которых является финансирование. Администрация города делает все от нее зависящее для того, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки. В ближайшее время запланировано выездное совещание рабочей группы, сформированной по инициативе мэрии на земельные участки, предоставленные многодетным семьям в рамках федеральной программы.

Добавим, что в общей сложности с аналогичной проблемой столкнулись около 700 омских семей.