2018-10-04T12:17:47+03:00
Общество

В Омске вернулись к вопросу о повышении платы за проезд

Об этом заявил директор дептранспорта
Анна МИКУЛА
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Если в городском бюджете найдут деньги, то повышения не будет.Если в городском бюджете найдут деньги, то повышения не будет.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Омске уже несколько лет обсуждают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Накануне к этому вопросу вернулись снова. По мнению директора департамента транспорта, поездки должны вырасти в цене. Пока ситуацию удается сдерживать из-за субсидий, которые выделяются из городского бюджета.

- Вопрос повышения стоимости проезда назрел давно: дорожает топливо, дорожает сам подвижной состав, запчасти. Нужно внимательнее смотреть. Если будет решение снизить нагрузку на бюджет в части компенсации межтарифной разницы, то будем принимать непопулярное решение о повышении проезда, - заявил директор департамента транспорта Александр Вялков.

Он также добавил, если в городском бюджете найдут деньги, то повышения не будет.

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