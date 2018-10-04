Омич пригласил к себе двух незнакомцев и остался без ноутбука

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-04T12:21:30+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний омич, прогуливаясь в Амурском поселке, познакомился с двумя мужчинами. Он пригласил их к себе. Вместе они распивали алкоголь у гостеприимного омича дома. В конце застолья новые знакомые избили мужчину, забрали его телефон, ноутбук и аудиоколонку. Общая стоимость украденных вещей – 38 тысяч рублей.

Воры тут же сдали ноутбук в ближайший ломбард за 5 тысяч, а колонку и телефон продали случайным прохожим.

Грабителей запомнил приемщик в ломбарде и описал их внешность. Полицейские установили их личность – это ранее судимые мужчины 27 и 32 лет. 32-летний грабитель был фигурантом уже нескольких уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.