Омичка, которая сбила инспектора, просила ее арестовать

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-04T14:10:15+03:00

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Сегодня мировой суд рассмотрел административное дело, которое возбудили на девушку на «Инфинити», сбившую инспектора ГИБДД.

Напомним, полицейский дежурил на перекрестке возле Ленинградской площади. Он остановил затонированную машину, за рулем была девушка. После просьбы предъявить документы, она рванула вперед и сбила с ног инспектора. После этого на нее завели административное дело.

В суде девушка признала свою вину. Также она сказала, что не заметила, что уронила инспектора. Она просила назначить ей административный арест, сообщает «Новый Омск». Но суд посчитал нужным отнять у нее водительские права за оставление места ДТП. Теперь в ближайший год она не сможет водить свою «Инфинити».