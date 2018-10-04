2018-10-04T13:49:41+03:00
Общество

После жалоб омичей светофоры на улице Ленина перенастроят

Департамент транспорта прислушался к жалобам жителей
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После вчерашнего открытия Юбилейного моста омичи стали жаловаться на некорректную работу светофоров на улице Ленина. Автомобилисты уверены: светофоры настроены неправильно. Из-за этого улица стоит в пробке.

На сегодняшней пресс-конференции министр транспорта уже прокомментировал эту проблему. Он пообещал, что светофоры перенастроят.

- После открытия моста и жалоб будет скорректирован светофор на Броз Тито в сторону улицы Ленина. Мониторинг ситуации продолжается, – сообщил Александр Вялков.

Директор департамента также сказал, что омичи преувеличивают проблему на улице Ленина. Сегодня с утра чиновники провели эксперимент – проехали от Драматического театра до Ленинградского моста. По словам Вялкова, это заняло у них всего лишь 5-6 минут.

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