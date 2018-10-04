Омичи воспользовались бесплатным проездом в день выборов 68 тысяч раз

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-04T10:24:27+03:00

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В день выборов губернатора 9 сентября всем проголосовавшим омичам на избирательных участках раздавали талоны на бесплатный проезд в муниципальном транспорте. В итоге талонами воспользовались 68 327 раз. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента транспорта Александр Вялков.

На автобусах было совершено 45 964 поездки, на электрическом транспорте 22 107 поездок. Однако глава дептранса не смог назвать, сколько всего было выдано таких талонов. Ожидалось, что льготой воспользуются 120-150 тыс. пассажиров. Она действовала всего один день.

Городу пришлось раскошелиться на такую щедрость – бесплатный проезд для омичей стоил примерно 2 млн. рублей из бюджета города.