В Омске объединили два автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-04T09:58:36+03:00

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Теперь автобусы под номерами 60 и 17 будут объединены в один. Новый маршрут №17 пройдет от железнодорожного вокзала до Новокировского кладбища и далее до поселка Новостройка. Автобус через территорию Авиагородка станет заезжать к аэропорту Омск-Центральный. Также объединенный маршрут свяжет поселок Магистральный.

На новых рейсах будут работать 10 новых автобусов с заниженным уровнем пола для удобства омичей с тяжелыми сумками и родителей с колясками. Также машины оборудуют пандусами для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Стоимость проезда на маршруте №17 составит 22 рубля для взрослых и 16 рублей для школьников. Все льготы будут действительны.