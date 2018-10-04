В Омске пенсионер погиб в пожаре в многоэтажке

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-04T09:38:11+03:00

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Крупный пожар случился в одной из квартир девятиэтажки на Бульваре Зеленом. Когда спасатели прибыли, из окон уже валил дым. Жители подъезда смогли сами выбраться на улицу - всего 37 человек, 7 из которых были дети. Пожарные спасли трех малышей с верхних этажей дома, откуда они не могли выбраться самостоятельно из-за дыма.

Когда огонь потушили, в кровати обнаружили пожилого хозяина квартиры, где и начался пожар. 70-летний мужчина лежал без признаков жизни. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, основная версия – мужчина уснул на диване с непотушенной сигаретой.