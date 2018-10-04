2018-10-04T09:05:11+03:00
Общество

В Омской области подросток поджег дом отчима

Сейчас его дело передали в суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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15-летний житель Тюкалинска обвиняется в поджоге дома и уничтожении имущества своего отчима. Как рассказали в областной прокуратуре, подросток поссорился с матерью в доме мужчины, у которого они проживали. Причину ссоры следователи не сообщают, однако парень по всей видимости был в гневе. Он дождался пока никого не будет дома, взял канистру бензина и разлил ее на деревянный пол и хозпостройку во дворе. После этого он все поджег и убежал.

Пожаром уничтожило дом, все имущество внутри него и хоз.постройки во дворе дома. В результате пожара отчиму подростка был нанесен ущерб в размере более 600 тысяч рублей.

Школьник в поджоге не признался, теперь его судьбу решит суд.

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